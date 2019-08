Bolzano, sfreccia a 82 chilometri all'ora in centro abitato, maximulta al neopatentato

BOLZANO. Sfrecciava nella notte in via Maso della Pieve, in pieno centro abitato, a 82 km/h, ossia a ben 42 chilometri in più rispetto al limite dei 40. Il giovane, un 19enne neopatentato, si è visto affibbiare una multa di 544 euro, decurtare ben 12 punti patente e sospendere il documento di guida (da uno a 4 mesi).

L'automobilista è stato “intercettato” dalla Polizia municipale di Bolzano nella serata di lunedì 19 agosto.

Il comando dei vigili urbani sottolinea come sempre più numerose siano le segnalazioni della cittadinanza di tutti i quartieri, volte a richiedere maggiori controlli sulla velocità per aumentare la sicurezza sulle strade.