Bolzano: macchinista aggredito e picchiato in stazione

Bolzano. L’aggressione è avvenuta oggi, domenica 18 agosto, in stazione a Bolzano ai danni del macchinista in servizio sul treno regionale veloce 2251 che parte alle ore 5.00 in direzione Bologna Centrale. La denuncia è del sindacato Orsa.

Il lferroviere stava svolgendo le operazioni previste al materiale rotabile e relativi controlli di sicurezza preliminari alla partenza. A far scattare il raptus di violenza dell’aggressore, probabilmente ubriaco, che aveva appena attraversato i binari, è stato il timore che il macchinista, che stava effettuando le verifiche al telefono di servizio, stesse tentando di contattare la Polfer per l’infrazione appena commessa.

Da lì è partita la colluttazione: il macchinista ha tentato in tutti i modi di divincolarsi. Il capotreno in servizio ha immediatamente contattato telefonicamente la PolFer secondo le modalità previste, che è giunta sul posto dopo una decina di minuti. Il macchinista portato al pronto soccorso presenta ferite, ma fortunatamente sta bene.

"Ancora un episodio di violenza - srcive l'Orsa in una nota - , ma tutte quelle misure che ormai da tempo chiediamo come sindacato stentano ad arrivare. Dove sono i tornelli di entrata/uscita ai binari? E soprattutto dove sono le forze dell’ordine nelle stazioni e le personale addette ai relativi controlli all’accesso che ritroviamo in molte altre stazioni d’Italia? Di pochi mesi fa la notizia della delibera del Daspo Urbano in particolare nelle zone limitrofe alla stazione di Bolzano. Per quanto ci riguarda necessitano prima di tutto i necessari controlli nelle zone limitrofe alla stazione e tutte le misure atte a garantire la sicurezza di lavoratori e viaggiatori nelle stazioni e sui treni. Ormai da anni denunciamo il problema in tutte le Sedi deputate, dobbiamo attendere un evento tragico per essere ascoltati?".