Bolzano, il consigliere comunale fa arrestare due ladri di biciclette

BOLZANO. Consigliere comunale e tutore dell'ordine. Esulta su Facebook Marco Caruso, raccontando l'impresa che lo ha visto sventare un furto in pieno giorno a Bolzano.

"Ho fatto arrestare in flagranza di reato due soggetti che stavano rubando, riuscendoci, 2 bici da un camper di turisti germanici" scrive sulla sua pagina Fb. "Ringrazio le pattuglie della polizia per il pronto intervento e per l'inseguimento di uno dei due...".

Poi Caruso aggiunge: "I turisti mi hanno ringraziato con un rosso di Stoccarda". Il consigliere mostra soddisfatto il meritato "trofeo". E incassa congratulazioni tra gli "amici" del web.