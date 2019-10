Bolzano, durante gli scavi spunta una bomba

BOLZANO. Un ordigno bellico è stato ritrovato oggi durante i lavori di scavo nel cantiere di piazza Verdi a Bolzano. La bomba è stata messa in sicurezza e saranno gli artificieri, in accordo con il Commissariato del governo, a stabilire come procedere.

A causa del ritrovamento è stato necessario chiudere temporaneamente la strada: inevitabili, quindi, rallentamenti e disagi alla circolazione.