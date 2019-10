Bolzano, donna rapinata in strada: due gli arresti

BOLZANO. I Carabinieri di Bolzano hanno arrestato due uomini del luogo per rapina. I fatti si sono svolti la notte scorsa. Due uomini, un 34enne del posto in compagnia di un amico di 26 anni hanno avvicinato una donna in via Macello e, con la scusa di chiedere delle informazioni stradali, l’hanno aggredita. Fatta salire a forza su un'auto, un suv scuro, la donna è stata picchiata e rapinata della borsa contenente dei soldi e lo smart-phone. I due hanno poi lasciato libera la donna e si sono allontanati in direzione nord.

L’allarme al 112 è subito scattato, grazie ad un passante che ha aiutato la malcapitata. Grazie poi alla precisa descrizione del veicolo e degli aggressori fornita dalla vittima, i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Bolzano hanno trovato i due uomini ancora intenti a spartirsi il bottino in una zona appartata del comune di Prato Isarco.

I due sono quindi stati tratti in arresto per rapina aggravata in concorso, lesioni personali e sequestro di persona. Nelle prime ore del mattino, terminate le formalità di rito, sono stati condotti presso il carcere di Bolzano a disposizione della Procura della Repubblica del capoluogo.