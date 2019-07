Bolzano, cittadino libico trovato con la droga

BOLZANO. I carabinieri della Sezione Radiomobile di Bolzano hanno notificato un divieto di ritorno all'interno dei confini cittadini ad un cittadino libico di 25 anni, già noto alle forze dell'ordine.

Il giovane, su cui pendeva il provvedimento emesso dalla Questura di Bolzano, è stato fermato durante un controllo nei pressi della stazione ferroviaria, ed è stato trovato in possesso di una dose di eroina, poi sequestrata.

Per il 25enne è scattata la denuncia per spaccio di stupefacenti, mentre un giovane bolzanino trovato in sua compagnia è stato segnalato quale assuntore.