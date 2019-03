Bolzanino condannato a 14 mesi per omicidio stradale

BOLZANO. Il giudice Walter Pelino ha condannato un automobilista bolzanino di 28 anni ad una pena di un anno e due mesi di reclusione per omicidio stradale (pena sospesa).

Il giovane aveva investito ed ucciso un ciclista di 26 anni, Alexander Daum, la notte del 16 luglio 2016 in via Vittorio Veneto a Bolzano. Il conducente era in stato di ebbrezza (aveva un tasso alcolemico di 1,4 g/l).

L'accusa aveva chiesto una pena di un anno e 8 mesi ma il giudice ha riconosciuto anche un concorso di colpa della vittima.