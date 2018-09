Base jumper si lancia dalla Paganella e termina il suo volo tra gli alberi

TRENTO. L'allarme è scattato attorno alle 11.30. Un base jumper, lanciatosi dalla cima Paganella, ha terminato il suo volo tra gli alberi.

Ad avvisare i soccorritori sono stati gli amici del ragazzo (tutti facenti parte di una comitiva di stranieri), che non l'hanno visto atterrare nel luogo prestabilito prima del lancio.

Sono intervenuti gli uomini del Soccorso alpino, che hanno individuato il base jumper a quota 1.100 metri, tra la vegetazione. Il giovane è stato trasportato in elicottero all'ospedale Santa Chiara di Trento con traumi alla schiena e agli arti. Non è in pericolo di vita.