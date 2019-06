Bambina rischia di annegare al Lido di Salorno: è grave a Trento

SALORNO. Paura oggi pomeriggio (domenica 23 giugno) al lido di Salorno, dove una bimba di sette anni di origine egiziana, ha rischiato di annegare.

La piccola, per motivi in via di accertamento da parte dei carabinieri, è finita in acqua. La bimba si è sentita male, ha perso i sensi ed è finita sul fondo della vasca.

La scena è stata vista da alcuni bagnanti che si sono buttati in acqua e l'hanno riportata in superficie. Le condizioni sono apparse subito gravi.

Sul posto è arrivato l'elisoccorso di Trentino Emergenza. Dopo averla rianimata, la bambina è stata trasportata all'ospedale Santa Chiara di Trento. Le sue condizioni sono serie ma non sarebbe in pericolo di vita.