Aveva investito un ciclista senza fermarsi, denunciato un ottantenne

BOLZANO. I carabinieri del radiomobile di Silandro hanno denunciato un automobilista 80enne del posto, accusato di aver investito, all'inizio di ottobre, un turista tedesco di 62 anni senza fermarsi per soccorrerlo.

Il turista percorreva in bicicletta la statale 38, quando un'auto, uscendo da un parcheggi, lo ha urtato facendolo cadere e proseguendo la corsa senza fermarsi per prestare aiuto o accertarsi delle condizioni dell'investito. Il ciclista, soccorso da un automobilista di passaggio, aveva riportato lesioni ed escoriazioni per una prognosi superiore ai 20 giorni.

L'investitore è stato identificato grazie ad alcuni testimoni ed alla descrizione dell'auto fornita dalla vittima. È stato denunciato alla procura della Repubblica di Bolzano per «fuga dopo aver provocato un incidente stradale con danni alle persone».