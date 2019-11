Austria, sottufficiale sbranato dai propri cani

BOLZANO. Un sottufficiale dell'esercito austriaco è stato sbranato e ucciso la scorsa notte dai propri cani. Il tragico fatto è avvenuto la scorsa notte nella caserma del campo di aviazione dell'esercito a Wiener Neustadt, a sud di Vienna.

Come scrive il portale online del quotidiano Kurier, il membro del reparto speciale Jagdkommando era entrato nel recinto per prendersi cura dei suoi pastori belga Malinois, che per motivi ancora ignoti lo hanno però azzannato.

L'allarme è stato lanciato verso le 1.45 di notte, quando il corpo ormai esanime è stato notato da altri soldati. Il medico d'urgenza ha solo potuto constatare la morte del sottoufficiale. Sul posto è anche intervenuta la scientifica della polizia del land Bassa Austria.