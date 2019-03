Aspiag Service, nel 2018 +4,2% di fatturato

BOLZANO. Continua a crescere Aspiag Service, la concessionaria Despar per Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Emilia Romagna, che archivia il 2018 portando il numero dei collaboratori oltre la soglia degli ottomila, e registrando un incremento del 4,2% rispetto all'anno precedente per quanto riguarda il fatturato al pubblico.

Il fatturato complessivo al pubblico di Aspiag Service ha raggiunto nel 2018 quota 2,25 miliardi, con un incremento del 4,2%. Il numero dei dipendenti di Aspiag Service è cresciuto di 194 persone (ora sono 8.026), in buona parte grazie all'apertura di quindici punti vendita. Cresce anche il Gruppo Spar Austria, di cui Aspiag Service fa parte assieme alle organizzazioni Spar di Austria, Slovenia, Croazia e Ungheria: nel 2018 ha realizzato complessivamente 15,05 miliardi di fatturato al pubblico (più 4,7% rispetto al 2017).

«Essere inseriti in una solida rete europea - ha commentato Rudolf Staudinger, presidente di Despar Aspiag Service - ci ha sicuramente aiutati a crescere, e altrettanto sicuramente ci aiuterà ad affrontare gli impegni dei prossimi anni, a cominciare dal consolidamento della nostra presenza in Emilia Romagna». Le aperture delle nuove filiali dirette di Aspiag Service, concentrate nella seconda parte dell'anno, contemplano due supermercati in Veneto, due in Friuli Venezia Giulia e tre nuovi supermercati in Emilia Romagna (a Modena, Ravenna e Bologna). Grazie alla collaborazione con Last Minute Market e con Banco Alimentare, infine, nel 2018 Despar ha recuperato e rimesso in circolo merce per un valore totale di 6,9 milioni di euro, ridistribuita da circa 200 onlus del territorio, che potrebbe tradursi in 1.912.000 pasti per persone in difficoltà.