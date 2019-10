Aria, a settembre inquinamento moderato in Trentino

TRENTO. I dati raccolti in Trentino dalla rete provinciale per il controllo della qualità dell'aria nel mese di settembre hanno evidenziato un indice di qualità dell'aria moderato. Il giudizio è determinato da valori moderatamente elevati per l'ozono.

L'indice è risultato discreto per 20 giorni (massima media oraria compresa tra 80 g/m3 e 120 g/m3) e moderato per 10 giorni (massima media oraria compresa tra 120 g/m3 e 180 g/m3).

Per quanto riguarda le polveri sottili PM10, l'indice di qualità è risultato buono per 18 giorni (media giornaliera in tutte le stazioni non superiore a 20 g/m3), discreto per 11 giorni (media giornaliera compresa tra 20 g/m3 e 35 g/m3) e moderato per una sola giornata (media giornaliera compresa tra 35 g/m3 e 50 g/m3). Per quanto riguarda l'ozono, si registrano delle concentrazioni in progressiva diminuzione rispetto ai mesi estivi.