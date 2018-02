La neo olimpionica Gisin diventa "trentina"

ALTO GARDA. Diventerà un po' "trentina" e "altogardesana". Questione di settimane e Riva del Garda ospiterà Michelle Gisin sorella di Dominique che quattro anni fa alle Olimpiadi invernali di Sochi conquistò la discesa insieme alla slovena Tina Maze. La più giovane delle Gisin si è appena guadagnata un oro ai XXIII Giochi olimpici invernali di Pyeongchang e, insieme al fidanzato gigantista azzurro Luca De Aliprandini, si trasferiranno proprio nella nostrana cittadina lacustre dove sembra abbia tutte le intenzioni di avvicinarsi al windsurf.



Al momento l’olimpioniche Michelle è rincasata a Engelberg, in Svizzera, dove risiede, ma l’intenzione di andare a convivere con il compagno a Riva del Garda è stata confidata in una intervista pubblicata ieri dalla Gazzetta dello sport. Una scelta di vita, ma anche una scelta precisa che porterà l’azzurro e la svizzera in un territorio vocato allo sport oltre che al mondo dell’outdoor e dove entrambi potranno trovare gli strumenti e i modi per proseguire le proprie carriere agonistiche.