Arco, maxi controllo della "Busa"

ARCO. I carabinieri di Riva del Garda, con la polizia locale dell’Alto Garda e Ledro, hanno effettuato un maxi controllo nella “Busa” improntato al contrasto all’abuso di sostanze alcoliche ed al consumo di stupefacenti. Il servizio è iniziato sabato scorso, controllati 32 veicoli e 46 persone.

Il computo finale è di 5 denunciati per guida in stato d’ebbrezza alcolica, una donna e quattro uomini, tutti compresi tra i 28 ai 54 anni, con valori da 0,57 a 1,61 g/L di alcol nel sangue. Cinque le patenti ritirate immediatamente sul posto. Ad uno di questi, un 28enne di Arco, inoltre è stata comminata una sanzione di 334 euro, perché, per sottrarsi al controllo, tentava la fuga, ma invano, venendo fermato dopo meno di un chilometro.