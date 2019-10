Appiano, il questore chiude la discoteca Baila

BOLZANO. Il Questore di Bolzano, Enzo Giuseppe Mangini, ha disposto la chiusura per dieci giorni della Discoteca “Baila” di Appiano. Nella notte tra sabato 28 e domenica 29 settembre 2019, infatti, personale della Polizia di Stato, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza ha effettuato, secondo le indicazioni del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica presieduto dal Commissario del Governo Vito Cusumano, un servizio di controllo congiunto sollecitato rilevando che all’interno del locale erano presenti numerosi avventori di giovane età che apparivano alterati dall’uso di sostanze stupefacenti e dall’abuso di alcolici ed accertando diverse irregolarità a carico del titolare di licenza.

In particolare, il personale di polizia accedeva nel locale facendo interrompere la musica ad altissimo volume con contestuale accensione delle luci, rilevava che sia all’interno che all’esterno del locale, numerosi avventori si erano sbarazzati di svariate dosi di sostanze stupefacenti: involucri di marijuana, pezzi di hashish, spinelli, cilindretti e involucri contenenti polvere bianca, verosimilmente cocaina, pastiglie di extasy e pezzi di sostanza vegetale tipo “funghi allucinogeni”. All’esterno del locale gli operatori di polizia rinvenivano inoltre decine di bottiglie e lattine di birra abbandonate a terra e diverse bottiglie di superalcolici, alcune ancora parzialmente piene, nascoste in diversi anfratti del parcheggio.

Si è reso pertanto necessario adottare un urgente provvedimento di prevenzione volto a sottrarre, temporaneamente, un punto di ritrovo agli abituali frequentatori al fine di evitare che si possano ripetere situazioni analoghe a quelle sopra segnalate, sollecitando anche l’immediata adozione da parte del titolare e del preposto delle iniziative già individuate in attuazione del “Protocollo d’Intesa per la sicurezza nelle discoteche” sottoscritto dal Commissariato del Governo e dalle Associazioni di categoria.

Tra queste, quelle dirette ad impedire l’ingresso nel locale più di una volta con il medesimo biglietto, per evitare che i minori, per i quali è vietata la somministrazione di alcolici, ne abusino all’esterno della discoteca per poi entrare ed uscire più volte dal locale nel corso della serata.