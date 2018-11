Appalti truccati, perquisite tre società trentine

TRENTO. Ha toccato anche il Trentino con tre perquisizioni e altrettanti indagati l’operazione della Guardia di Finanza del comando regionale Friuli-Venezia Giulia su molteplici appalti di opere pubbliche per un valore di oltre un miliardo di euro.

Un’indagine coordinata dalla procura di Gorizia che riguarda, in particolare delle procedure di affidamento relativi alla manutenzione e costruzione di strade, autostrade, ponti, viadotti, cavalcavia, sottopassi, gallerie, piste aeroportuali, edifici, opere fluviali e di sistemazione idraulica, acquedotti, gasdotti, opere marittime e lavori di dragaggio, impianti di bonifica e protezione ambientale in diverse parti d’Italia.

La parte trentina dell’inchiesta riguarda una gara indetta da Autovie Venete e una gara del comune di Firenze. Tre le società finite nel mirino. Due, con l’accusa di turbata libertà degli incanti, riguardano un bando pubblicato nell’ottobre dello scorso anno da Autovie Venete per la manutenzione triennale generale delle pavimentazioni delle pavimentazioni. Un bando da quasi 9 milioni di euro e secondo la procura ci sarebbe stato un accordo (tanto che l’accusa è in concorso) che riguardava più società, fra le quali l’Adige Bitumi e la Italbeton (nella persona dei rispettivi amministratori delegati) per rendere note reciprocamente le intenzioni di partecipare ad un lotto piuttosto che ad un altro, scambiandosi quindi dei favori - da sottolineare che stiamo riportando la tesi accusatoria - di favori reciproci in diverse gare a livello nazionale.

Coinvolta e perquisita anche la «4 streets» per una gara che riguarda il Comune di Firenze. Un’azienda si era aggiudicata una serie di lavori che riguardavano il verde e la riqualificazione, lavori che sarebbero stati però ceduti ad altri in cambio di denaro. Questo - sostiene la Finanza - in violazione di quanto previsto dal codice degli appalti. E l’azienda trentina in questo modo avrebbe avuto il compito di eseguire degli interventi di sfalcio, piantatura e interventi stradali.