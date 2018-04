Base jumper si schianta e muore a Dro

DRO. Il Becco dell'Aquila è per l'ennesima volta teatro di una tragedia mortale. Un base jumper austriaco ha perso la vita dopo essersi lanciato poco prima delle ore 13.

In zona c'erano numerosi appassionati, complice anche la prima giornata di bel tempo di questo lungo ponte di Pasqua. In giorni come questi i lanci si susseguono a ripetizione: il Becco dell'Aquila è uno dei promontori più famosi al mondo per gli appassionati di base jump.

Qualcosa, stavolta, è andato storto: l'atleta infatti non è riuscito ad aprire in tempo il suo paracadute e si è sfracellato sulle rocce morendo all'istante.

L’allarme è stato lanciato da una cordata di alpinisti che stava scalando sulle Placche Zebrate e ha visto l’uomo precipitare. Il Coordinatore dell’area operativa Trentino Meridionale ha fatto intervenire una squadra di terra che ha trovato il corpo senza vita dell’uomo grazie alla segnalazione di due ciclisti di passaggio nella zona.

I soccorsi sono scattati immediatamente: sul posto gli uomini del Soccorso alpino e i vigili del fuoco di Dro coadiuvati dall'elicottero di Trentino Emergenza. Ma quando i soccorritori sono giunti sul posto, per lo sfortunato base jumper non c'era più nulla da fare.