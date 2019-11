Alto Adige, elezioni rinviate causa maltempo a Nova Ponente

NOVA PONENTE. Rinviate di una settimana, causa maltempo, le elezioni per il rinnovo del consiglio comunale di Nova Ponente, in val d'Ega, e per l'elezione diretta del sindaco, che si sarebbero dovute svolgere domani. Lo comunica la Provincia di Bolzano precisando che le urne, dunque, saranno aperte a Nova Ponente domenica 24 novembre.

«Si tratta di una decisione dettata da motivi di sicurezza - commenta il presidente Arno Kompatscher - presa di concerto con le autorità competenti in materia di protezione civile».

Nel decreto d'urgenza, firmato dal presidente della Regione nel pomeriggio di oggi, si elencano le cause di forza maggiore che hanno reso inevitabile il rinvio delle elezioni: da un lato la viabilità del comune di Nova Ponente risulta interrotta, con la conseguente impossibilità di garantire la regolare esecuzione delle elezioni comunali, dall'altro le condizioni di disagio non potranno essere risolte in breve tempo, e infine per domani si prevede l'arrivo di altre forti precipitazioni.