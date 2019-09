Allo sciopero del clima aderiscono anche i docenti trentini

TRENTO. Anche i docenti si fermeranno in occasione dello sciopero per il clima del prossimo 27 settembre. Lo comunica in una nota la Cgil Flc Trentino, che aderisce alla mobilitazione. È stato quindi proclamato lo sciopero per tutto il personale del comparto istruzione e ricerca, dei docenti universitari e di tutto il personale delle scuole non statali. La protesta di venerdì prossimo sarà solo uno dei passaggi che la categoria trentina intende mettere in campo per sensibilizzare anche il mondo della scuola sulle problematiche connesse al riscaldamento globale. Nei prossimi mesi, con l'associazione Proteo, che si occupa di formazione, verranno proposti degli incontri di approfondimento e dei percorsi ad hoc sul tema del cambiamento climatico. «I ragazzi e le ragazze in questi mesi hanno dimostrato di avere compreso meglio degli adulti il forte rischio che stiamo correndo. Il loro impegno deve essere anche l'impegno di tutti noi. A noi sta anche affiancarli per approfondire al meglio questo tema, e anche per renderlo interessante per tutte le età. La scuola in questo senso può avere un ruolo molto importante, promuovendo anche stili di vita e comportamenti rispettosi dell'ambiente», commenta Cinzia Mazzacca, segretaria della Flc del Trentino.