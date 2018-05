Adunata Alpini, tutte le foto e i video - SPECIALE

TRENTO. Un successo incredibile, un affetto altrettanto grande. L'Adunata degli alpini di Trento, edizione numero 91, è andata in bacheca con la grande soddisfazione di una macchina organizzativa che è funzionata alla perfezione nonostante i numeri da grande evento, con oltre 400mila persone che hanno pacificamente invaso Trento, chi per sfilare chi semplicemente per manifestare l'affetto verso gli alpini.

Riviviamo l'Adunata di Trento attraverso le fotogallery e i video dei nostri Festi e Panato. Buona visione!







































































































































































































Il meglio dell'Adunata in 100 foto E' calato il sipario sulla 91esima Adunata nazionale degli alpini, ospitata a Trento. Una magica tre giorni da ricordare con gli scatti più significativi





































































Facce da alpini all'Adunata di Trento L'Adunata degli alpini di Trento è entrata nel vivo e a sfilare è soprattutto l'orgoglio alpino: ecco una carrellata di protagonisti negli scatti dei nostri Panato e Festi

Cori alpini, a Trento si canta Ad "esibirsi" davanti alla camera del nostro Daniele Panato il Gruppo Alpini Gran Sasso (video Daniele Panato)



























Adunata, i trentini ai "cancelli di partenza": LE FOTO La pioggia ha iniziato a scrosciare proprio nel finale (foto Paolo Tagliente)











































Mamme, papà e bambini con la penna nera! LE FOTO Oggi sono tutti alpini: chi per davvero, chi per simpatia (foto Daniele Panato)

























Tutte pazze per l'Adunata: l'esercito delle "penne nere fans": LE FOTO Sorrisi e simpatia in questa bella carrellata di foto del nostro Daniele Panato

Cori alpini, splendida esibizione in centro città Le vie di Trento sono già animate. Il nostro Daniele Panato ha ripreso per i lettori del Trentino la perfetta esibizione di un coro formato da penne nere





































Il pullman dell'Esercito resta incastrato sotto il "tombon": LE FOTO Il sottopasso di via Fontana ha mietuto un'altra "vittima". Intervento dei vigili del fuoco e traffico congestionato





































































































Una sfilata piena di colore: non solo bianco, rosso e verde Tante sfumature e curiosità scovate da Panato nel corteo e fuori

La Brigata alpina "Cadore" sfila in via Verdi Applausi scroscianti per la Brigata alpina "Cadore" durante la sfilata per le vie del centro città (video Luca Petermaier)













Alpini: sfilata della 91/a adunata (ANSA) - ROMA, 13 MAG - Ha preso il via alle 9, come da programma, la sfilata della 91/a adunata nazionale degli Alpini, a Trento dall'11 maggio a oggi. Tra gli appuntamenti ufficiali, la deposizione di tre corone da parte del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al mausoleo di Cesare Battisti e ai caduti italiani e austroungarici.(ANSA).















































La sfilata entra nel vivo. Tra i protagonisti anche le Crocerossine: LE FOTO Alcuni momenti del grande evento nelle immagini di Andrea Moser















Ancora frecce, ancora spettacolo... Altre immagini del passaggio a bassa quota della pattuglia acrobatica (foto Adp Andrea Moser)

Ladri al campo alpino: rubato anche il cappello Furto la scorsa notte in piazza Venezia. Giordano Mari, la vittima, definisce il gesto "una pugnalata". Spariti anche alcuni portafogli nelle tende vicine con 400 euro in contanti (video Daniele Panato)























































Emozioni tricolori con le Frecce sul cielo di Trento: LE FOTO Un grande spettacolo per il passaggio a bassa altezza (fotogalleria Panato) FOTO/2. Il cielo si colora di bianco, rosso e verde IL VIDEO. Un magnifico omaggio all'Adunata











L'arrivo di Mattarella al mausoleo di Battisti accolto dalle autorità Il governatore Rossi ha dato il benvenuto al Capo dello Stato (foto Ubaldo Cordellini)

Piazza Duomo: una "marea" di alpini Trento è degli alpini. Il video girato da Daniele Panato in piazza Duomo testimonia la straordinaria invasione delle penne nere nel capoluogo











































Primi applausi per la grande sfilata I sindaci trentini e le truppe di sciatori tra due ali di folla in via Rosmini e via Torre Vanga (foto Luca Marognoli)



































































































Rovereto. Alpini e Schützen sfilano assieme In occasione della 91esima Adunata degli alpini, la città di Rovereto ha ospitato una sfilata che, oltre le penne nere, ha visto coinvolti anche gli Schützen (foto Matteo Festi)



































































































I muli degli alpini: una grande attrazione per i più piccoli Il mulo e l’alpino, un binimio iniziato a partire dalla stessa fondazione del Corpo nel lontano 1872. Logico, allora, che questi animali siano tra i protagonisti dell'Adunata, capaci di attirare soprattutto le attenzioni dei più piccoli (foto Daniele Panato)















































Tutti col naso all'insù, arrivano i paracadutisti Tra gli eventi odierni nel programma dell'Adunata degli alpini di Trento c'è stata anche un'esibizione dei paracadutisti allo stadio Briamasco (foto Panato/Magrone)