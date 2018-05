Adunata alpini, nuovo record per il nostro sito

TRENTO. L'Adunata degli alpini è stata un autentico successo per Trento e per tutto il Trentino, con una presenza record di penne nere entusiaste nel far vedere quanto sia d'oro il cuore degli alpini in ogni circostanza.

L'Adunata è stata l'occasione per celebrare anche un nuovo record per il nostro sito web www.giornaletrentino.it. Nella sola giornata di lunedì 14 maggio, infatti, il nostro sito ha superato la cifra record di 1 milione di pagine viste in una sola giornata: una cifra mai realizzata in passato. Anche il sito dell'Alto Adige ha superato una soglia importante: nella stessa giornata su www.altoadige.it sono state registrate infatti oltre mezzo milione di pagine viste.







































































































































































































Il meglio dell'Adunata in 100 foto E' calato il sipario sulla 91esima Adunata nazionale degli alpini, ospitata a Trento. Una magica tre giorni da ricordare con gli scatti più significativi

Il record è arrivato al termine di un lavoro multimediale che ha visto la pubblicazione di decine e decine di articoli, fotogallerie e video che sono stati inseriti in tempo reale nell'arco di tutta la settimana: dalle informazioni di pubblica utilità del pre-Adunata alle foto amarcord delle passate edizioni, e poi via via l'arrivo delle prime penne nere con i loro racconti carichi di ricordi, di storia, di solidarietà.

Un lavoro che è stato premiato dalla vostra presenza e dai vostri clic in questa sorta di libro multimediale che abbiamo via via creato sul sito e che dimostra l'affetto che ci dimostrate ogni giorno non solo in edicola ma anche sul web.