Addio all'interprete e cantautore Francesco Tono

BOLZANO. Lutto nel mondo della musica. E' morto a 70 anni Francesco Tono, noto interprete e cantautore bolzanino oltre che stimato collaboratore del giornale "Alto Adige" per la pagina della cultura e spettacoli.

Tono aveva un ricco curriculum: cinque anni di Conservatorio Scuola di chitarra, sette anni di pianoforte in scuola privata, otto anni fra teatro, cinema e televisione, quasi cinquant'anni di esperienza musicale sulla piazza.

Era stato anche attore per il Teatro Stabile: da ricordare, in particolare, la tournee con la piece "Qualcuno volò sul nido del cuculo" accanto ad Antonio Salines, per la regia di Marco Bernardi.

Spaziava fra vari generi: folk, country, blues, ma soprattutto amava la canzone politica, da vecchio sessantottino quale era: aveva fatto anche alcuni concerti con l'amico Claudio Lolli.

Nel 2012 aveva partecipato al concerto in memoria del celebre cantante country George McAnthony scomparso l'8 luglio 2011, il cui stile apprezzava molto.

Da una decina d'anni aveva lasciato Bolzano per andare ad abitare nel suo buen ritiro a Conegliano Veneto.