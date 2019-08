Addio a don Celestino, pastore tra la gente con l'immancabile registratore in mano

TRENTO. Chi non conosceva don Celestino? Era insolito, destava anzi quasi preoccupazione, non vederlo comparire ad una conferenza, fosse di economia come di filosofia, o materializzarsi ad un funerale, con il volto concentrato e l'immancabile registratorino in mano, che legava (dopo avere trafficato con perizia ormai consumata) con l'elastico ad amplificatori e microfoni di auditorium, sale conferenze, chiese... Un documentatore onnipresente di incontri e attività culturali del Trentino, popolarissimo nel capoluogo, dove era anche stato per più di vent'anni, dal '66 all'87, catechista alle scuole superiori.

La notte scorsa don Celestino Tomasi, è morto. Aveva 86 anni e viveva in un appartamento di via Gocciadoro, ma era originario di Seregnano. Una scomparsa improvvisa e inattesa, che nonostante l'età avanzata, lascia increduli. Proprio perché la sua presenza era diventata così abituale, per qualcuno quasi familiare, da essere data per scontata.

Nel pomeriggio di oggi la notizia della sua scomparsa è stata diffusa anche dalla pagina Facebook "Gli avvistamenti di don Celestino". "Abbiamo appena appreso della morte di Don Celestino, avvenuta questa notte nella sua casa a Seregnano", recita il post. "Questa pagina, inattiva ormai da qualche tempo, è nata per scherzo una sera e poi ha preso dimensioni inaspettate, rivelando come l'affetto per Don Celestino fosse condiviso da migliaia di persone in Trentino e in tutta Italia. Lo spirito però è stato sempre lo stesso, sin dall'inizio: un omaggio bonario e affettuoso a una persona speciale che ha tramutato in fatti, parole, immagini e registrazioni la propria missione pastorale. Grazie Don Celestino Tomasi, e continua ad essere il nostro piccolo ponte tra tante realtà".

Ordinato a Trento nel 1960, don Celestino Tomasi era stato cappellano e quindi vicario parrocchiale a Gardolo, a Riva e Villazzano. Oltre che gli studenti delle superiori, aveva seguito diversi gruppi giovanili, in particolare quelli delle Acli, ricorda il parrocco di civezzano, don Guido Corradini.

Il funerale (e qualuno dovrà senz'altro registrarlo per aggiungere un documento finale alla sua vastissima collezione) si terrà sabato alle 14.30 a Seregnano.