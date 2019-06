A22, rallentamenti per traffico intenso in direzione sud

TRENTO. La Centrale del traffico di Bolzano segnala rallentamenti per traffico intenso in A22 in direzione sud tra Bolzano Nord e Trento Sud per traffico intenso. A22 aveva annunciato un fine settimana molto trafficato.

Secondo le previsioni di A22, infatti, la giornata di oggi sarà quella con il volume di traffico più intenso in entrambe le direzioni. Il traffico, sempre secondo le previsioni, sarà sostenuto, quindi da bollino giallo, anche nel pomeriggio, dalle 12 alle 18, sia in direzione del Brennero che verso Modena.

Possibili rallentamenti e bollino giallo anche nella giornata di domenica 16 giugno, in particolare tra le 6 del mattino e le 12.