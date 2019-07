A22, Hartmann Reichhalter è il nuovo presidente: "Massimo impegno per creare una società in house"

TRENTO. L'avvocato Hartmann Reichhalter è il nuovo presidente di Autostrada del Brennero Spa. Lo ha nominato oggi l'assemblea dei soci riunitasi nella sede di via Berlino, a Trento. Reichhalter subentra a Luigi Olivieri.

Gli azionisti hanno indicato anche gli altri componenti del nuovo consiglio di amministrazione per il triennio 2019-2021. Si tratta di Richard Amort, Giovanni Aspes, Anna Bertazzoni, Diego Cattoni, Raffaele De Col, Francesca Gerosa, Barbara Guadagnini, Astrid Kofler, Luigi Olivieri, Mattia Palazzi, Maria Chiara Pasquali, Giulio Santagata, Manuel Scalzotto.

Nato a Bolzano nel 1969, laureato in Giurisprudenza alla Statale di Milano, dal 2004 al 2010 Reichhalter è stato sindaco di Castelrotto, Comune di cui era già stato vice sindaco dal 2000 e poi nuovamente dal 2010 al 2015. Specializzato in diritto urbanistico, appalti pubblici, enti locali e protezione del paesaggio, dal 2005 al 2010 ha rappresentato il Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano nel gruppo di lavoro provinciale per la revisione della legge sulla pianificazione territoriale.

«Vorrei mettere al servizio della società le mie competenze professionali e la mia esperienza di amministratore. Il mio massimo impegno sarà rivolto alla trasformazione dell'attuale società in una in house, per poter così aspirare al prossimo rilascio della nuova concessione autostradale» - ha detto Reichhalter dopo la nomina.