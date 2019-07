Casellati incontra i genitori di Antonio Megalizzi

TRENTO. La presidente del Senato Elisabetta Casellati, che oggi (giovedì 25 luglio) si trova in Trentino Alto Adige per una serie di incontri istituzionali, in serata si è recata a Trento a casa della famiglia di Antonio Megalizzi. Durante incontro, che non era previsto nell'agenda ufficiale, la presidente ha espresso la sua vicinanza ai familiari del giornalista ucciso nell'attentato di Strasburgo lo scorso 11 dicembre.